Il borotalco e il rischio di tumori | la J&J ritira i prodotti dopo un’ondata di 40mila cause legali

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il colosso Johnson & Johnson ha deciso che interromperà dal prossimo anno la vendita in tutto il mondo del suo. La decisione è legata alle troppeche l’azienda deve affrontare, oltre, per il presunto legame tra il prodotto e iovarici e il mesotelioma. La società sta intanto passando asimili per i bambini a base di amido di mais, anche se J&J continua a ritenere sicuro il suo talco prodotto per decenni. Ile il, accuse e sentenze contro J&J «Continuiamo a valutare e ottimizzare il nostro portafoglio per essere meglio posizionati per la crescita di lungo termine, Questa transizione aiuterà a semplificare la nostra offerta di ...

