Il bollettino meteo da Odessa letto da Robert Musil (Di venerdì 12 agosto 2022) Il servizio stampa del Comune di Odessa, il più scrupoloso ed efficace del mondo, avverte che: "E' stato emesso un avviso di tempesta per la città e la regione di Odessa dal 10 all'11 agosto. Durante la notte è caduto più del 45 per cento della norma mensile delle precipitazioni. Sul territorio si è registrata la caduta di tre alberi e sette grandi rami. In Koroleva, 80a, un grosso ramo è caduto su un'auto. Alle 9:00 tutte le emergenze erano state eliminate. Inoltre, sono caduti tre pali dell'illuminazione esterna. L'impianto di pompaggio dell'acqua piovana ha funzionato in modalità normale per tutta la notte. Non si sono verificati significativi ristagni d'acqua sui marciapiedi e sulle strade della città. La mattina dell'11 agosto, tutti gli addetti alle pulizie delle aziende e delle istituzioni comunali sono usciti per pulire la città. Sono coinvolte ...

