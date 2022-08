Il bello di Catania (e dintorni) a costo zero (Di venerdì 12 agosto 2022) Un volo low cost e via: destinazione Catania, per godersi il mare in questa calda stagione. Ma l’estate in Sicilia, si sa, si prolunga fino a ottobre-novembre. La scogliera di Catania, dove si trovano numerose discese a mare a disposizione dei bagnanti. Foto di Anna Maria D’Urso. Leggi anche › La Sicilia, tigre meravigliosa e orgogliosa (anche troppo) Un posto (gratis) al sole Sono tanti i luoghi dove godere della bellezza della città e dei suoi dintorni, senza pagare il biglietto. Piccola, ma attrezzata con docce e una cabina per il cambio d’abito, la spiaggia libera di San Giovanni Li Cuti: sabbia nera vulcanica, scogli e acqua di mare sempre fresca, in un litorale cittadino frequentato dagli sportivi amanti delle lunghe ... Leggi su iodonna (Di venerdì 12 agosto 2022) Un volo low cost e via: destinazione, per godersi il mare in questa calda stagione. Ma l’estate in Sicilia, si sa, si prolunga fino a ottobre-novembre. La scogliera di, dove si trovano numerose discese a mare a disposizione dei bagnanti. Foto di Anna Maria D’Urso. Leggi anche › La Sicilia, tigre meravigliosa e orgogliosa (anche troppo) Un posto (gratis) al sole Sono tanti i luoghi dove godere della bellezza della città e dei suoi, senza pagare il biglietto. Piccola, ma attrezzata con docce e una cabina per il cambio d’abito, la spiaggia libera di San Giovanni Li Cuti: sabbia nera vulcanica, scogli e acqua di mare sempre fresca, in un litorale cittadino frequentato dagli sportivi amanti delle lunghe ...

