Il Barcellona sblocca il mercato | il club vende un altro 25% di Barça Studios per iscrivere i neoacquisti

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ilè pronto are una situazione spinosa. Ilblaugrana si prepara in vista dell’inizio della stagione, si preannuncia una Liga spagnola bellissima con il duello con il Real Madrid per il titolo. La squadra è reduce da una buona seconda parte di stagione, in più la rosa è più forte. In attacco è stato piazzato il colpo Robert Lewandowski, si tratta di un grande goleador in grado dire le partite in qualsiasi momento. E’ stata pefezionata a vendita del 24,5% deia Orpheus Media, società gestita da Jaume Roures. La cifra è di 100 milioni di euro e ilpotrà registrare almeno alcuni dei nuovi giocatori per l’esordio in campionato di sabato contro il Rayo Vallecano al Camp Nou. L’obiettivo è registrare tutti i nuovi acquisti: ...