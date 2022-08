Il 15 agosto Raoul Casadei avrebbe compiuto 85 anni | le origini e la vita del mitico musicista di liscio

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il 15dello scorso anno, la famiglia diha organizzato una festa per commemorare ilscomparso pochi mesi prima, per la precisione, il 13 marzo 2021, dopo essere stato ricoverato il 2 marzo per Covid. Nato nel 1937 e vissuto a Sant’Angel di Gatteo, quest’anno85e carriera diNel 1945, la casa delromagnolo fu bombardata e insieme alla famiglia, fu costretto a trasferirsi a Gatteo a Mare; all’età di 16si appassionò alla musica, esattamente quando suo zio Secondo, fondatore e direttore della maggiore orchestra diromagnolo, ...

VallyLongo : RT @MontagnaDiLibri: A #UnaMontagnadiLibri Raoul Pupo presenta “Adriatico amarissimo” (@editorilaterza), una lunga storia di violenza. Mer… - nicocorradini74 : RT @MontagnaDiLibri: A #UnaMontagnadiLibri Raoul Pupo presenta “Adriatico amarissimo” (@editorilaterza), una lunga storia di violenza. Mer… - MontagnaDiLibri : A #UnaMontagnadiLibri Raoul Pupo presenta “Adriatico amarissimo” (@editorilaterza), una lunga storia di violenza.… -

AMICA - La rivista moda donna

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 122022 . Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Closing the Ring, Lei ... con Lucia Cara, Stefania Sandrelli,Bova, Peppe De ...Il terzo posto è stato conquistato da Fabio Cerri eAcerbi che hanno beneficiato del fortait ...Tabellone maschile QUI Il prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Under 20 29 - 30... Chris Hemsworth, Raoul Bova, Ben Affleck e gli altri belli d'agosto Don Matteo 12 (replica): le anticipazioni (trama e cast) dell'ultima puntata della fiction con Terence Hill in onda su Rai 1, 11 agosto ...Don Matteo 12 streaming e diretta tv: dove vedere l'ultima puntata con protagonista Terence Hill in onda giovedì 11 agosto 2022 ...