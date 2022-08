Ignazio Moser e Cecilia pronti per una nuova avventura estiva | l’esilarante sketch VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 12 agosto 2022)Rodriguez divertono i fan in partenza per unadestinazione: le parole dell’ex gieffinoRodriguez dopo aver trascorsi alcuni giorni in Sardegna sono rientrati a Milano per un giorno per ripartire per unameta. Lo sportivo e la modella si sono conosciuti durante l’esperienza al Grande Fratello Vip e da quel momento la loro storia d’amore continua a far sognare milioni di italiani. Giorno dopo giornosono sempre più uniti ed innamorati e continuano a lavorare su nuovi progetti. E’ stato un periodo magico per entrambi che sono riusciti a spaziare da un progetto all’altro con le loro brillante carriere. Leggi anche ...