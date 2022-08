Icardi, decisione eclatante del PSG: Galliani cala il jolly (Di venerdì 12 agosto 2022) La situazione si fa complicata in casa PSG e la decisione presa da Galtier su Icardi potrebbe alla fine risultare un assist nei confronti del Monza. La situazione attuale di Mauro Icardi al PSG non è delle migliori. La decisione presa dal nuovo allenatore, Galtier, è infatti netta e potrebbe alla fine dei giochi risultare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 12 agosto 2022) La situazione si fa complicata in casa PSG e lapresa da Galtier supotrebbe alla fine risultare un assist nei confronti del Monza. La situazione attuale di Mauroal PSG non è delle migliori. Lapresa dal nuovo allenatore, Galtier, è infatti netta e potrebbe alla fine dei giochi risultare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

junews24com : Icardi Juve (Gazzetta): offerto ai bianconeri, Allegri ha deciso - ilbianconerocom : Juve, Cherubini si muove per l'attaccante: Icardi, Milik e Simeone nel mirino. Allegri ha preso una decisione… - junews24com : Icardi Juve (Gazzetta): offerto ai bianconeri, Allegri ha deciso - - ClaudioSan1908 : RT @FBiasin: Se un club arriva a prendere una decisione come questa ha certamente delle ragioni profonde. Per il resto mi hanno insegnato a… - sportpaper : Icardi tagliato dal PSG, il bomber verso i dilettanti #icardi -