House of the Dragon: il consiglio che George R.R. Martin ha dato al creatore della serie (Di venerdì 12 agosto 2022) Durante un'intervista recente, Ryan J. Condal, il creatore di House of the Dragon, ha parlato del consiglio prezioso che gli è stato dato da George R.R. Martin in persona. HBO riporterà presto gli spettatori nel mondo di Westeros con House of the Dragon e il creatore e co-showrunner dello show, Ryan J. Condal, ha parlato con CinemaBlend a proposito di un prezioso consiglio che ha ricevuto da George R.R. Martin prima dell'inizio delle riprese della serie prequel. Quando gli è stato chiesto quale consiglio avesse ricevuto da Martin, Condal ha dichiarato: "Penso che principalmente volesse solo trovare un ...

