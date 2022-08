House of Hammer, il documentario che racconta la complicata storia della famiglia di Armie Hammer (Di venerdì 12 agosto 2022) Si chiama House of Hammer e farà discutere, il nuovo documentario sulla famiglia del divo di Call me by your name. Solo pochi anni fa, Armie Hammer era uno degli attori di maggior successo. Aveva l'aspetto delle classiche star del cinema, molta personalità e un grande magnetismo, che lo ha portato a collaborare con attori e registi come Luca Guadagnino, ma tutto è cambiato da un giorno all'altro, quando sono iniziate le accuse di cannibalismo, gaslighting e violenza sessuale. Dopo il ruolo di protagonista in Call Me By Your Name, che sembrava destinato a catapultarlo ai vertici di Hollywood, sono iniziate a emergere accuse da parte delle ex partner dell'attore, che hanno parlato di messaggi inquietanti, minacce e fantasie violente, oltre a dipingere ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 agosto 2022) Si chiamaofe farà discutere, il nuovosulladel divo di Call me by your name. Solo pochi anni fa,era uno degli attori di maggior successo. Aveva l'aspetto delle classiche star del cinema, molta personalità e un grande magnetismo, che lo ha portato a collaborare con attori e registi come Luca Guadagnino, ma tutto è cambiato da un giorno all'altro, quando sono iniziate le accuse di cannibalismo, gaslighting e violenza sessuale. Dopo il ruolo di protagonista in Call Me By Your Name, che sembrava destinato a catapultarlo ai vertici di Hollywood, sono iniziate a emergere accuse da parte delle ex partner dell'attore, che hanno parlato di messaggi inquietanti, minacce e fantasie violente, oltre a dipingere ...

