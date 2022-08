Horizon | Sienna Miller e Sam Worthington nel cast del film di Kevin Costner

(Di venerdì 12 agosto 2022) Neldi, il nuovoscritto e diretto da, ci saranno anchee Samche verrà diretto da, ha trovato i suoi protagonisti: oltre a Jamie Campbell Bower sul set saranno impegnati anchee Sam. Le riprese del progetto inizieranno il 29 agosto in Utah e saranno Warner Bros e New Line a distribuirlo.è regista, sceneggiatore in collaborazione con Jon Baird, produttore e finanziatore di, oltre a essere uno dei protagonisti. Ildovrebbe essere il ...

