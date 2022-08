“Ho imparato a dire addio”. Ambra Angiolini, il mistero del post su Instagram (Di venerdì 12 agosto 2022) “Ho imparato a dire addio”. Ambra Angiolini sta vivendo la sua estate tra un impegno lavorativo e il relax con la famiglia (e non solo). Archiviata la storia con Massimiliano Allegri, si sta dedicando a se stessa. La vedremo a X Factor nel banco dei giudici insieme a Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi. Eppure, c’è qualcosa nell’aria. Forse, una leggera malinconia. O semplicemente l’accettazione di quel che è stato. Perché, si sa, i fantasmi del passato possono far male. Ed è così che un post su Instagram ha incuriosito tutti. Ambra Angiolini, il post su Instagram: ripensa al passato La vita di Ambra Angiolini è cambiata in poco meno di un anno. In realtà, molto meno. Il ... Leggi su dilei (Di venerdì 12 agosto 2022) “Ho”.sta vivendo la sua estate tra un impegno lavorativo e il relax con la famiglia (e non solo). Archiviata la storia con Massimiliano Allegri, si sta dedicando a se stessa. La vedremo a X Factor nel banco dei giudici insieme a Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi. Eppure, c’è qualcosa nell’aria. Forse, una leggera malinconia. O semplicemente l’accettazione di quel che è stato. Perché, si sa, i fantasmi del passato possono far male. Ed è così che unsuha incuriosito tutti., ilsu: ripensa al passato La vita diè cambiata in poco meno di un anno. In realtà, molto meno. Il ...

borghi_claudio : @super_caz @guardaboschi @PinucciaTrapan1 @Eva23344938 @Agenzia_Ansa Come ho già avuto modo di dire dopo l'esperien… - teleakkolli : @ProfMBassetti Guardi, quanto doveva dire l'ha già detto...ormai abbiamo imparato a conoscerla, purtroppo e nostro… - paolafrancesch9 : #DiMaio è molto amareggiato perché Silvio Berlusconi che conta come un due ha detto che Mattarella si deve dimetter… - elena_gobbi68 : RT @borghi_claudio: @super_caz @guardaboschi @PinucciaTrapan1 @Eva23344938 @Agenzia_Ansa Come ho già avuto modo di dire dopo l'esperienza d… - EnricoAntonio68 : RT @borghi_claudio: @super_caz @guardaboschi @PinucciaTrapan1 @Eva23344938 @Agenzia_Ansa Come ho già avuto modo di dire dopo l'esperienza d… -

Ryanair, il caro energia pesa: addio ai voli a prezzi stracciati ... nonostante tutto è proprio grazie a loro che abbiamo imparato a muoverci più facilmente, senza la ...nel corso di un'intervista rilasciata a BBC Radio 4 ha ribadito il concetto secondo cui dovremo dire ... Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 agosto/ Positività in calo, - 234 ricoveri ... appuntamento attraverso cui analizzeremo i vari indicatori che ormai abbiamo imparato a conoscere, ... personalmente posso dire che si tratta di un disturbo che ho sempre riscontrato pochissimo nei ... EuropaToday ... nonostante tutto è proprio grazie a loro che abbiamoa muoverci più facilmente, senza la ...nel corso di un'intervista rilasciata a BBC Radio 4 ha ribadito il concetto secondo cui dovremo...... appuntamento attraverso cui analizzeremo i vari indicatori che ormai abbiamoa conoscere, ... personalmente possoche si tratta di un disturbo che ho sempre riscontrato pochissimo nei ... In Italia, a quanto pare, la vera minaccia per l'ambiente è Jovanotti