Highlights inseguimento a squadre femminile | Europei ciclismo Monaco 2022 | Italia argento VIDEO

sportface2016 : VIDEO - #Munich22 Gli highlights dell'inseguimento femminile, con l'Italia medaglia d'argento -

SPORTFACE.IT

Quartararo ha fatto il possibile, è scattato bene al via (rifilando una sportellata a Vinales) si è gettato all'di Zarco, ma il long lap penalty gli ha fatto perdere tre posizioni. Poi ...... a partire dai due Masters 1000 (dopo Montreal c'è Cincinnati) dove sarà importante arrivare il più lontano possibile per continuare l'alla Top 8 nella Race. 1 agosto 2022 VIDEO inseguimento femminile, highlights ciclismo su pista Monaco 2022 Europei: Italia argento Ciclismo su pista, il video con gli highlights dell'inseguimento femminile agli Europei di Monaco 2022: Italia argento alle spalle della Germania ...Nel match di esordio della Bundesliga, il Borussia Monchengladbach ha battuto l'Hoffenheim per 3-1. Sono stati però gli uomini di André Breitenreiter a passare per primi con la rete iniziale di Skov ...