Helbiz Live Serie B 2022/23 1a Giornata, Palinsesto Telecronisti (12 - 13 - 14 Agosto) (Di venerdì 12 agosto 2022) Alla presenza del Presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, che lo scorso anno ha tenuto a battesimo questa nuovo progetto, Helbiz Live ha presentato l’intero Campionato di Serie BKT per la prossima stagione: 20 Club e fino a 390 partite a stagione tra regular season, playout e playoff. Un servizio OTT fruibile attraverso tutti i dispositivi: smartphone, tablet, PC, Smart TV (Samsung, LG,... Leggi su digital-news (Di venerdì 12 agosto 2022) Alla presenza del Presidente della Lega diB, Mauro Balata, che lo scorso anno ha tenuto a battesimo questa nuovo progetto,ha presentato l’intero Campionato diBKT per la prossima stagione: 20 Club e fino a 390 partite a stagione tra regular season, playout e playoff. Un servizio OTT fruibile attraverso tutti i dispositivi: smartphone, tablet, PC, Smart TV (Samsung, LG,...

TuttocalcioS : Riparte la #SerieB! Questa sera al Tardini inizia la stagione 22/23 del campionato cadetto. I padroni di casa del… - Pantalaimon83 : c'è helbiz live tra i canali dedicati, qui faccio il mese di prova. Metto nella smart tv e appare la scritta 'non d… - Pantalaimon83 : Una scocciatura l'abbonamento della serie B per mio padre, prima cerco le varie possibilità, c'è helbiz live che tr… - SupportHelbiz : @luiginosacchini Ciao! Ti informiamo che i contenuti Helbiz Live al momento sono disponibili esclusivamente in Ital… - ILOVEPACALCIO : Serie B, accordo con Helbiz Live: gli highlights del campionato all'estero su Rai Italia - Ilovepalermocalcio -