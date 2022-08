Guendalina Tavassi offesa dai Cugini di Campagna durante un concerto: la reazione di Guendalina e come l’hanno definita (Di venerdì 12 agosto 2022) I Cugini di Campagna finiscono ancora una volta al centro delle polemiche, a causa di alcune esternazioni fatte da Ivano, durante un concerto. LEGGI ANCHE : — Guendalina Tavassi, la dedica d’amore del suo ‘cuore’: le parole commoventi. Nozze in arrivo? La band, nel bel mezzo delle esibizioni, ha lanciato battute che non sono passate inosservate. A riportare la notizia è stata Deianira Marzano, che nelle sue stories ha condiviso il video del concerto, in cui si sentono forti e chiari gli insulti rivolti a Guendalina e ad altri concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, a cui Nick e Silvano hanno preso parte inizialmente come coppia. Ivano dei Cugini di ... Leggi su funweek (Di venerdì 12 agosto 2022) Idifiniscono ancora una volta al centro delle polemiche, a causa di alcune esternazioni fatte da Ivano,un. LEGGI ANCHE : —, la dedica d’amore del suo ‘cuore’: le parole commoventi. Nozze in arrivo? La band, nel bel mezzo delle esibizioni, ha lanciato battute che non sono passate inosservate. A riportare la notizia è stata Deianira Marzano, che nelle sue stories ha condiviso il video del, in cui si sentono forti e chiari gli insulti rivolti ae ad altri concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, a cui Nick e Silvano hanno preso parte inizialmentecoppia. Ivano deidi ...

