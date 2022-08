Guenda Goria senza veli | la foto super sensuale

Leggi su formatonews

(Di venerdì 12 agosto 2022), laè davvero: l’ex-gieffina incanta tutti per eleganza e bellezza mentre sfoggia un corpo scolpito. La conosciamo per il suo incredibile talento come pianista, ma anche in quanto a sensualità e bellezzanon scherza di certo; l’ex-gieffina, in questa estate, continua a godersi la sua relazione con Mirko Gancitano, passando molte giornate di relax. L’attrice e pianistaal mare, bellissima (: Instagram).Attivissima sui social, i fan possono spesso ammirarla come anche fatto grazie all’ultimo post, dove lasi è mostrata ...