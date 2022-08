Grand Hotel: anticipazioni quinta puntata di venerdì 19 agosto 2022 (Di venerdì 12 agosto 2022) Grand Hotel Terza e ultima stagione per Grand Hotel. Come finirà la tormentata storia di Alicia e Julio? Ecco quello che succede puntata dopo puntata nella serie iberica di Canale 5 che in questa stagione si è arricchita della presenza nel cast di Megan Montaner, indimenticata eroina del Segreto, Grand Hotel, anticipazioni quinta puntata di venerdì 19 agosto 2022 S3 Ep9 Il castigo – Andres è in prigione e sua madre ha la possibilità di testimoniare contro Donna Teresa per l’omicidio di Celia Velledur e decide di farlo, finchè quest’ultima non le promette di intercedere per salvare suo figlio. Nel frattempo Maite, Julio e Alicia cercano, nella ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 agosto 2022)Terza e ultima stagione per. Come finirà la tormentata storia di Alicia e Julio? Ecco quello che succededoponella serie iberica di Canale 5 che in questa stagione si è arricchita della presenza nel cast di Megan Montaner, indimenticata eroina del Segreto,di19S3 Ep9 Il castigo – Andres è in prigione e sua madre ha la possibilità di testimoniare contro Donna Teresa per l’omicidio di Celia Velledur e decide di farlo, finchè quest’ultima non le promette di intercedere per salvare suo figlio. Nel frattempo Maite, Julio e Alicia cercano, nella ...

