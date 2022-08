Gragnano 2022, la patria della pasta si celebra con esibizioni di chef stellati, mostre e spettacoli dal vivo (Di venerdì 12 agosto 2022) Grande ritorno, dal 9 all’11 settembre, dopo due anni di fermo, della manifestazione che celebra la pasta di Gragnano, l’unica realizzata con semola di grano duro che può fregiarsi del riconoscimento IGP. Per i tre giorni di “Gragnano 2022” la cittadina campana diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto che vedrà in via Roma il suo proscenio. Lungo il corso principale, dove anticamente si “stendeva” la pasta all’aria dei Monti Lattari per essiccarla, saranno allestite quattro postazioni in cui, a rotazione dalle 19 a mezzanotte, 18 chef campani, di cui 13 gragnanesi e diversi stellati, creeranno piatti della tradizione, e non solo, che avranno come protagonista la pasta di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) Grande ritorno, dal 9 all’11 settembre, dopo due anni di fermo,manifestazione cheladi, l’unica realizzata con semola di grano duro che può fregiarsi del riconoscimento IGP. Per i tre giorni di “” la cittadina campana diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto che vedrà in via Roma il suo proscenio. Lungo il corso principale, dove anticamente si “stendeva” laall’aria dei Monti Lattari per essiccarla, saranno allestite quattro postazioni in cui, a rotazione dalle 19 a mezzanotte, 18campani, di cui 13 gragnanesi e diversi, creeranno piattitradizione, e non solo, che avranno come protagonista ladi ...

