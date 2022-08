“Gli italiani lavorano e mantengono me e migliaia di stranieri”

steph_sejourne : Cari amici di @Azione_it e @ItaliaViva, potete contare sul pieno sostegno della vostra famiglia politica… - Giorgiolaporta : E' il 2018, 8 italiani su 10 hanno appena votato contro il #PD ma non si riesce a formare il #Governo e dal… - msgelmini : Il Presidente #Mattarella ha guidato il Paese fuori dalla più grave crisi della storia repubblicana, punto di rifer… - alessandro5829 : @matteosalvinimi Spero solo che il 25 settembre prossimo gli italiani ti daranno quello che ti meriti - fuipoeta : @Rinaldi_euro Su Salvini potremmo intasare i social... #IONONVOTO... Gli italiani devono recuperare la propria dignità! -

TUTTO mercato WEB

'L'immobilismo del ministero della Salute " ha continuato Bassetti - su questo fronte danneggia soprattutto' . West Nile, Bassetti: "Solo 1% casi è grave/ "Ecco i sintomi, non esiste una ......7 miliardi di euro a tutti i settori economici". E' quanto si legge in una nota della Lega ... 9.400 la stima potenziale dei posti di lavoro a rischio; 51% l'incidenza complessiva traunder ... LaLiga al via - Gli italiani: uno "acquisito" in campo, due in panchina Potrebbe togliere voti al centrodestra se arrivasse al 10% dei consensi. Per ora resta favorito il centrodestra (ANSA) ...Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Politecnico di Torino hanno sottoscritto un accordo di collaborazione di tre anni allo scopo di analizzare e promuovere l'utilizzo d ...