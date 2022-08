«Gli italiani lavorano e mantengono me e migliaia di stranieri»: il video social diventa virale e scoppia la polemica (Di venerdì 12 agosto 2022) Di lei si sa pochissimo, ma il suo è già diventato un piccolo caso mediatico. Il potere dei social. Il suo username su TikTok è “mayabellator02”, ma adesso il suo profilo è scomparso, probabilmente per le decine di attacchi arrivati nei commenti da altri utenti. Il motivo? Un video nel quale questa donna, con accento dell’est, si prende gioco degli italiani e del governo che, a suo dire, la mantiene senza che debba fare nulla. «Io vivo sulle vostre spalle, faccio la bella vita e a voi sta bene», dice. Il video, ripostato da diversi utenti, dura circa un minuto. La donna, seduta in un parco, si inquadra e racconta come farebbe a vivere da disoccupata, grazie all’assistenzialismo del governo: «Io il bonus di 200 euro non l’ho preso perché hanno annullato il bonifico e io vivo sulla vostra schiena: voi ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 12 agosto 2022) Di lei si sa pochissimo, ma il suo è giàto un piccolo caso mediatico. Il potere dei. Il suo username su TikTok è “mayabellator02”, ma adesso il suo profilo è scomparso, probabilmente per le decine di attacchi arrivati nei commenti da altri utenti. Il motivo? Unnel quale questa donna, con accento dell’est, si prende gioco deglie del governo che, a suo dire, la mantiene senza che debba fare nulla. «Io vivo sulle vostre spalle, faccio la bella vita e a voi sta bene», dice. Il, ripostato da diversi utenti, dura circa un minuto. La donna, seduta in un parco, si inquadra e racconta come farebbe a vivere da disoccupata, grazie all’assistenzialismo del governo: «Io il bonus di 200 euro non l’ho preso perché hanno annullato il bonifico e io vivo sulla vostra schiena: voi ...

