(Di venerdì 12 agosto 2022) Il professore, tra i fondatori di Forza Italia, non crede che quello dell'ex premier siaun attacco personale a Mattarella. "Ha detto una cosa ovvia. Ma riconosco che ci sia una grande ingenuità in tutto questo"

HuffPostItalia : Giuliano Urbani: 'Berlusconi è come un bambino che guarda al futuro. È stato ingenuo' -

L'HuffPost

... e la consulenza con gli esperti chiamati alla stesura della normativa UNI (Tedesco, ... Da non perdere " ore 21,30 a Palazzo dei Convegni, l'omaggio a Carlo, il medico eroe che nel 2003 ...Per superare questo limite l'assessore alle Attività produttive,Forzinetti, e l'assessore ...delle norme per l'inserimento di medie strutture di vendita all'interno dei contesti. ... Giuliano Urbani: "Berlusconi è come un bambino che guarda al futuro. È stato ingenuo" Il professore, tra i fondatori di Forza Italia, non crede che quello dell'ex premier sia stato un attacco personale a Mattarella. "Ha detto una cosa ...Proprio mentre si apriva la crisi di governo, la Biblioteca della Camera ha commemorato Giuliano Scabia, drammaturgo, poeta e narratore morto l’anno scorso ...