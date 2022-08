Giorgio Minisini conquista l'oro nel nuoto sincronizzato solo tecnico (Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - Giorgio Minisini è nella storia. L'azzurro si è laureato campione europeo nel solo tecnico maschile. Il portacolori delle Fiamme Oro ha vinto totalizzando 85.7033 punti. Argento allo spagnolo Fernando Diaz del Rio (79.4951), bronzo al serbo Ivan Martinovic (58.8834). Cerruti argento nel solo tecnico sincronizzato Linda Cerruti è la nuova vicecampionessa europea nel solo tecnico del nuoto sincronizzato. Nella vasca realizzata all'interno dello stadio 'Nicola Pietrangeli' al Foro Italico a Roma, l'azzurra ha totalizzato 90.8839 punti. Medaglia d'oro all'ucraina Marta Fiedina (92.6394), bronzo all'austriaca Vasiliki Alexandri (90.0156). Linda Cerruti, 28 anni di Savona, tesserata per Rari ... Leggi su agi (Di venerdì 12 agosto 2022) AGI -è nella storia. L'azzurro si è laureato campione europeo nelmaschile. Il portacolori delle Fiamme Oro ha vinto totalizzando 85.7033 punti. Argento allo spagnolo Fernando Diaz del Rio (79.4951), bronzo al serbo Ivan Martinovic (58.8834). Cerruti argento nelLinda Cerruti è la nuova vicecampionessa europea neldel. Nella vasca realizzata all'interno dello stadio 'Nicola Pietrangeli' al Foro Italico a Roma, l'azzurra ha totalizzato 90.8839 punti. Medaglia d'oro all'ucraina Marta Fiedina (92.6394), bronzo all'austriaca Vasiliki Alexandri (90.0156). Linda Cerruti, 28 anni di Savona, tesserata per Rari ...

Eurosport_IT : GIORGIO CAMPIONE D'EUROPAAAAA! ?????? Oro per Minisini che si mette alle spalle lo spagnolo Diaz del Rio, e il serbo… - sportface2016 : +++ Il primo storico ORO nel solo tecnico maschile è per l'italiano GIORGIO #MINISINI #Roma2022 +++ - Coninews : NELLA STORIA DEL NUOTO ARTISTICO ?? Giorgio #Minisini conquista la medaglia d'ORO ?? nella prima finale europea a li… - SimonaMattei8 : RT @Eurosport_IT: GIORGIO CAMPIONE D'EUROPAAAAA! ?????? Oro per Minisini che si mette alle spalle lo spagnolo Diaz del Rio, e il serbo Martin… - Jessica_18694 : Giorgio MINISINI ???????? #Roma2022 -