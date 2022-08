Giorgio Mastrota si risposa dopo 30 anni con Floribeth Gutierrez: l’ex moglie Natalia Estrada non sarà presente (Di venerdì 12 agosto 2022) Trent’anni dopo il matrimonio con Natalia Estrada, Giorgio Mastrota si sposa nuovamente. Il conduttore convolerà a nozze con Floribeth Gutierrez, sua compagna dal 2011, e la cerimonia si terrà a settembre a Bormio, in Valtellina, dove i due vivono da diverso tempo. La coppia ha due figli, Matilde e Leonardo, di 9 e 5 anni. Alle nozze, però, come svelato da ‘TgCom 24‘, non sarà presente l’ex moglie di Mastrota, da cui si è separato nel 1998. Nel 2019, infatti, il conduttore aveva dichiarato che non l’avrebbe invitata: “Io e Natalia siamo rimasto in buoni rapporti, (…) ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Trent’il matrimonio consi sposa nuovamente. Il conduttore convolerà a nozze con, sua compagna dal 2011, e la cerimonia si terrà a settembre a Bormio, in Valtellina, dove i due vivono da diverso tempo. La coppia ha due figli, Matilde e Leonardo, di 9 e 5. Alle nozze, però, come svelato da ‘TgCom 24‘, nondi, da cui si è separato nel 1998. Nel 2019, infatti, il conduttore aveva dichiarato che non l’avrebbe invitata: “Io esiamo rimasto in buoni rapporti, (…) ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner. ...

