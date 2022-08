Giorgia Meloni: «Il presidenzialismo è una riforma seria delle nostre istituzioni» (Di venerdì 12 agosto 2022) «Vediamo finalmente gli italiani esprimersi, dopo governi che sono passati sulla loro testa, stiamo facendo campagna elettorale senza fare promesse che non possiamo realizzare, è il caso di dire come stanno le cose, partendo dai dati reali». Così Giorgia Meloni, ospite di Radio Montecarlo. «Noi – avverte – ci concentriamo molto sulla questione economica, sui bisogni di aziende e lavoratori, la sinistra ha sostenuto le grandi concentrazioni invece». Meloni: «Il presidenzialismo riforma seria, serve continuità» La leader di Fratelli d’Italia poi puntualizza: «Tra le cose che abbiamo in testa penso al presidenzialismo, a una riforma seria delle nostre istituzioni, che diventa anche un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 agosto 2022) «Vediamo finalmente gli italiani esprimersi, dopo governi che sono passati sulla loro testa, stiamo facendo campagna elettorale senza fare promesse che non possiamo realizzare, è il caso di dire come stanno le cose, partendo dai dati reali». Così, ospite di Radio Montecarlo. «Noi – avverte – ci concentriamo molto sulla questione economica, sui bisogni di aziende e lavoratori, la sinistra ha sostenuto le grandi concentrazioni invece».: «Il, serve continuità» La leader di Fratelli d’Italia poi puntualizza: «Tra le cose che abbiamo in testa penso al, a una, che diventa anche un ...

LorenzoCastioni : @Phastidio Sempre più curioso di vedere Giorgia Meloni PDC, o meglio non lo sono affatto ma visto che vincerà vogli… - ilariacaberti : RT @La_manina__: Perché non ti credo, Giorgia Meloni? Perché nelle sedi del tuo partito ci sono manifesti della decima mas. Perché FDI è pi… - GianPieroPiazzi : RT @MartinaDibbi: @GuidoCrosetto Giorgia Meloni ha votato legge Fornero Giorgia Meloni ha votato il Lodo Alfano Giorgia Meloni ha votato 8m… - moneypuntoit : Alle 12:00 su - ignaziore : RT @LucioMalan: Una “giovane 20enne” (ci sono anche 20enni vecchie?) spiega che non può votare Giorgia Meloni, perché sarebbe per una socie… -