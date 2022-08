Ginnastica artistica | Europei 2022 | la formazione dell’Italia per la finale a squadre I terzetti delle azzurre

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 agosto 2022) L’Italia andrà a caccia della medaglia d’oro nella gara adeglidi. Il DT Enrico Casella ha comunicato lache scenderà in pedana a Monaco (Germania) per cercare di replicare l’apoteosi di Volos 2006. Ricordiamo che si adotterà la formula 5-3-3: tre ragazze si esibiranno su ogni attrezzo, tutti i punteggi verranno considerati ai fini della classifica generale. Non sono dunque ammessi grossi errori se si vorrà avere la meglio su Gran Bretagna e Francia nell’intensa sfida per il titolo continentale. Le Fate inizieranno la loro avventura al volteggio con Martina Maggio, Asia D’Amato e Alice D’Amato: un avvitamento e mezzo in apertura, poi i due dty per rispondere direttamente alle britanniche. A seguire le parallele asimmetriche dove ad ...