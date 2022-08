"Gelmini e Carfagna? Ecco cosa ha fatto Berlusconi": l'avvocato Paniz rivela tutto (Di venerdì 12 agosto 2022) "Silvio Berlusconi purtroppo ha seguito la linea di eliminare tutti i numeri uno da Forza Italia": L'avvocato Maurizio Paniz, ospite de L'Aria che tira su La7, ha parlato del suo ex partito, rispondendo a una domanda del conduttore sui recenti e clamorosi addii, da quelli di Mara Carfagna e Mariastella Gelmini a quelli di Renato Brunetta e Andrea Cangini. Secondo Paniz, il Cav "ha progressivamente allontanato persone che potevano essere per Forza Italia un valore aggiunto, qualcuno è rimasto fedele e qualcun altro ha preferito scegliere altre strade". Quella scelta dal leader azzurro "è una impostazione che personalmente non condivido ma rispetto - ha proseguito l'avvocato, in collegamento con il talk -. Se FI avesse mantenuto i numeri uno che nella storia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) "Silviopurtroppo ha seguito la linea di eliminare tutti i numeri uno da Forza Italia": L'Maurizio, ospite de L'Aria che tira su La7, ha parlato del suo ex partito, rispondendo a una domanda del conduttore sui recenti e clamorosi addii, da quelli di Marae Mariastellaa quelli di Renato Brunetta e Andrea Cangini. Secondo, il Cav "ha progressivamente allontanato persone che potevano essere per Forza Italia un valore aggiunto, qualcuno è rimasto fedele e qualcun altro ha preferito scegliere altre strade". Quella scelta dal leader azzurro "è una impostazione che personalmente non condivido ma rispetto - ha proseguito l', in collegamento con il talk -. Se FI avesse mantenuto i numeri uno che nella storia ...

