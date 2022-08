GdS – Roma: Belotti aspetta l’offerta, ma c’è anche il Galatasaray (Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-12 13:17:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: L’attaccante vuole giocare nella Capitale, ma i giallorossi attendono la cessione di Shomurodov prima di chiudere. Galatasaray, Monaco e Nizza alla finestra Il Galatasaray che sembra disposto a mettere sul piatto un contratto ricchissimo, il Nizza e il Monaco in pressing (anche se non alle stesse cifre del club turco) e la Roma che è la società preferita dal giocatore ma, in questo momento, non può e non vuole fare l’affondo decisivo perché Eldor Shomurodov non è stato ceduto. Andrea Belotti ragiona, pensa, riflette. Dopo una breve vacanza in Spagna è tornato con la famiglia a Palermo, la città natale di sua moglie Giorgia, e si tiene in forma allenandosi con un preparatore personale. È chiaro, però, che l’assenza dal ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-12 13:17:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: L’attaccante vuole giocare nella Capitale, ma i giallorossi attendono la cessione di Shomurodov prima di chiudere., Monaco e Nizza alla finestra Ilche sembra disposto a mettere sul piatto un contratto ricchissimo, il Nizza e il Monaco in pressing (se non alle stesse cifre del club turco) e lache è la società preferita dal giocatore ma, in questo momento, non può e non vuole fare l’affondo decisivo perché Eldor Shomurodov non è stato ceduto. Andrearagiona, pensa, riflette. Dopo una breve vacanza in Spagna è tornato con la famiglia a Palermo, la città natale di sua moglie Giorgia, e si tiene in forma allenandosi con un preparatore personale. È chiaro, però, che l’assenza dal ...

GDS_it : Gabriel Garko ha scelto Palermo per le vacanze estive. L'attore è stato visto nel centro storico e a Mondello. I fa… - GDS_it : Annamaria La Rosa, ventitreenne studentessa della Sapienza di Roma, di Capo d'Orlando, ha conquistato il pass per l… - PaoloBersani : @mattinodinapoli @gds_it @ilmessaggeroit Resta solo da confrontare #Cottarelli con il fallito razzista anti-#Roma… - GDS_it : In arrivo soldi pubblici per la scuola, 163 milioni di euro per la Sicilia. Sono fondi assegnati dal Ministero dell… - Corrado41906780 : @Giovanna8216 La GDS , getta zizzania per l' Inter ( persino l' Equipe non da riscontri su Skrinar) mentre per Mila… -