Gattuso dimentica il Napoli | lo ha detto sulla Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 12 agosto 2022) LaA e i maggiori campionati europei stanno per iniziare o sono già iniziati. A giorni ci sarà anche l’esordio di Gennaropanchina del Valencia. Il tecnico italiano, ex, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche del campionato italiano, svelando le favorite per lo Scuil: “Juve, Inter e Milan favorite per lo Scu” Non c’è ilnelle idee di Gennaro. Inter, Milan e Juventus le favorite per lo Scu, con la Roma subito ad inseguire. “Ci sono tre favorite, Juve, Milan e Inter, più la Roma che è quella che sul mercato si è mossa di più, e la ...