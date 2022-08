LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Gas: apre in lieve calo alla Borsa di Amsterdam, 207,55 euro: Contratti futures sul mese di settembre cedono lo 0,27% htt… - fisco24_info : Gas: apre in lieve calo alla Borsa di Amsterdam, 207,55 euro: Contratti futures sul mese di settembre cedono lo 0,2… - ajlinka80 : RT @valy_s: Mentre attendiamo l’annunciato fallimento della #Russia grazie alla STRATEGIA ARMI+SANZIONI.. La #Bulgaria,senza GAS da aprile,… - CharmesBukowski : @FelipeKarmelo @BreauxGgg @Cazzaccimiei1 @laetranger @JKR_rld @VoceIddio @ayurbea @super_caz @DavidMartini85… - marino29b : RT @valy_s: Mentre attendiamo l’annunciato fallimento della #Russia grazie alla STRATEGIA ARMI+SANZIONI.. La #Bulgaria,senza GAS da aprile,… -

Tiscali Notizie

Apertura in lieve calo per ilnaturale sulla Piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di settembre cedono lo 0,27% a 207,55 euro al MWh, contro i 208,11 euro segnati ieri in chiusura. . 12 agosto 2022... a partire dal tetto massimo al prezzo del', ha detto l'ex capo politico del M5s. 'Abbiamo ben ... Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Siin una nuova finestra) Fai clic per ... Gas: apre in lieve calo alla Borsa di Amsterdam, 207,55 euro Apertura in lieve calo per il gas naturale sulla Piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di settembre cedono lo 0,27% a 207,55 euro al MWh, contro i 208,11 euro segnati ieri in chiusura. (AN ...I paesi europei si sono impegnati a ridurre il consumo del 15 per cento per far fronte ai tagli della Russia, ma le proposte sono ancora vaghe ...