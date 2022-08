Gallipoli, turista milanese prenota villa di lusso, ma trova una topaia: costretta a rientrare a casa (Di venerdì 12 agosto 2022) Disavventura per una turista a Gallipoli: prenota villa di lusso ma trova un tugurio e torna a Milano Vacanze mancate per una turista milanese, che ha prenotato una villa sul mare a Gallipoli, ma si è trovata in un tugurio sporco con la tazza del water in vista. La turista è poi rientrata immediatamente a Milano, rinunciando alle vacanze estive nel Salento, nonostante una somma di 1000 euro versata all’agenzia. Tale “doccia fredda” ha fatto attivare Fernando Nazaro, albergatore e vicepresidente sezione Turismo di Confindustria Lecce, che si è mobilitato per offrire una soggiorno gratuito alla sfortunata turista come indennizzo. La lettera ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 12 agosto 2022) Disavventura per unadimaun tugurio e torna a Milano Vacanze mancate per una, che hato unasul mare a, ma si èta in un tugurio sporco con la tazza del water in vista. Laè poi rientrata immediatamente a Milano, rinunciando alle vacanze estive nel Salento, nonostante una somma di 1000 euro versata all’agenzia. Tale “doccia fredda” ha fatto attivare Fernando Nazaro, albergatore e vicepresidente sezione Turismo di Confindustria Lecce, che si è mobilitato per offrire una soggiorno gratuito alla sfortunatacome indennizzo. La lettera ...

