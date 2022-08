Gaffe di Giovanna Botteri al Tg1 | accade alle spalle della conduttrice dell’edizione delle 20 | 00

Leggi su funweek

(Di venerdì 12 agosto 2022) Durante la messa in onda del Tg1 un fuori onda inaspettato ha colto tutti di sorpresa, diventando oggetto di discussione sui social. LEGGI ANCHE:– Tg1, Francesco Giorgino non lo aveva mai fatto prima: cosa si nasconde dietro quel gesto con la mano Lariguardache in collegamento col Tg1, mentre aspettava di avere la parola dallain studio, è stata vista parlare e gesticolare animosamente con qualcuno che stava fuori dall’inquadratura. “Chissà cos’ha dettoai suoi collaboratori mentre era già inquadrata e aspettava di intervenire al Tg1” ha scritto un utente su Twitter. “Unanervosina stasera al Tg1” ha commentato un altro. “ogni tanto parte a ...