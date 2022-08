Francesco Totti, nuovo figlio in arrivo? L’indiscrezione lascia tutti a bocca aperta (Di venerdì 12 agosto 2022) nuovo figlio in arrivo per Francesco Totti? sarà davvero così? L’indiscrezione lascia tutti sconvolti, i dettagli della vicenda Uno dei campioni che viene soprannominato Er Pupone per la sua dote nel mondo calcistico, un talento che ancora oggi resta nella mente e nel cuore dei tifosi romanisti è lui, Francesco Totti. Di ruolo attaccante e centrocampista, ha segnato 307 reti in totale, record in Italia per una squadra di club considerato uno dei giocatori migliori di tutte le epoche calcistiche. Da qualche mese a questa parte, però, non si parla altro della sua separazione con Ilary Blasi e del presunto nuovo amore con la giovane Noemi Bocchi. Una indiscrezione continua a renderlo protagonista ... Leggi su kronic (Di venerdì 12 agosto 2022)inper? sarà davvero così?sconvolti, i dettagli della vicenda Uno dei campioni che viene soprannominato Er Pupone per la sua dote nel mondo calcistico, un talento che ancora oggi resta nella mente e nel cuore dei tifosi romanisti è lui,. Di ruolo attaccante e centrocampista, ha segnato 307 reti in totale, record in Italia per una squadra di club considerato uno dei giocatori migliori di tutte le epoche calcistiche. Da qualche mese a questa parte, però, non si parla altro della sua separazione con Ilary Blasi e del presuntoamore con la giovane Noemi Bocchi. Una indiscrezione continua a renderlo protagonista ...

repubblica : Noemi Bocchi 'incinta' di Francesco Totti, l'ultimo gossip che agita Roma [di Valentina Lupia] - redazionerumors : Il circo mediatico intorno alla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi continua senza sosta, ma questa ad int… - ParliamoDiNews : «Ilary Blasi per Francesco Totti era un punto di equilibrio», parola di Ilaria D'Amico | Vanity Fair Italia… - infoitcultura : Ilary Blasi, scelta clamorosa: come dimenticherà Francesco Totti - ParliamoDiNews : Ilaria D`Amico: `Ilary Blasi per Francesco Totti era un grande punto di equilibrio! #IlariaDAmico #IlaryBlasi… -