Francesca Pascale e Berlusconi, spunta il retroscena piccante: come lo chiamava nell’intimità (Di venerdì 12 agosto 2022) La relazione di Francesca Pascale e Silvio Berlusconi ha animato il precedente decennio conquistando la cronaca rosa. E la showgirl napoletana, in una vecchia intervista, aveva anche confessato come chiamava il Cavaliere nell’intimità. C’è stato un tempo in cui il nome di Francesca Pascale è stato associato esclusivamente a Silvio Berlusconi. Prima ancora di convolare … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 12 agosto 2022) La relazione die Silvioha animato il precedente decennio conquistando la cronaca rosa. E la showgirl napoletana, in una vecchia intervista, aveva anche confessatoil Cavaliere. C’è stato un tempo in cui il nome diè stato associato esclusivamente a Silvio. Prima ancora di convolare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

BerluStragi_92 : MAI STATO OMOFOBO, MA SCHIFO CHI SI FINGE ETERONE IN PUBBLICO E FA LA PERVERSA, IN PRIVATO! IL MONDO INTERO SÀ CHE… - BerlusPutIsSh_t : MAI STATO OMOFOBO, MA SCHIFO CHI SI FINGE ETERONE IN PUBBLICO E FA IL PERVERSO, IN PRIVATO! IL MONDO INTERO SÀ CHE… - ParliamoDiNews : Francesca Pascale, la reazione che lascia tutti a bocca aperta - - NotizieNews2 : Ritorno alla normalità per Francesca Pascale: beccata a fare la spesa al supermercato nel Senese… - Mauro_di_Roma : Una che si è venduta ad un vecchio di 80 anni, ne ha avuto case soldi (+20 milioni per lasciarlo e 1 milione annuo… -