Frana il tunnel della banda del buco, liberi i due arrestati. "Passavamo di lì per caso" (Di venerdì 12 agosto 2022) Tornano liberi le due persone arrestate in via Innocenzo XI a Roma nell'ambito della vicenda sulla presunta banda del buco. Al termine del processo per direttissima il giudice ha convalidato l'arresto ...

