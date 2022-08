Fortnite: in arrivo nuovi contenuti anime, stavolta da Dragon Ball (Di venerdì 12 agosto 2022) Epic Games mette l’headshot in “Head-Cha-La”: il mondo di Dragon Ball sta per scontrarsi con le coloratissime sparatorie di Fortnite Sono settimane che se ne parla, e dopo tanti leak alla fine Epic Games l’ha ammesso: sì, è previsto l’arrivo sull’isola di Fortnite dei combattenti provenienti dal mondo di Dragon Ball. Lo scontro a fuoco è previsto per martedì prossimo, 16 agosto. L’account social ufficiale è stato inequivocabile in merito: l’ultimo post sul profilo Twitter ha messo in mostra nientemeno che Shenron, il drago evocabile radunando le sette sfere. “Parla, di’ il tuo desiderio”, recita il tweet prima di lasciarci alla data. Del resto, dopo Superman ci voleva qualcun altro per cui chiedersi, “Ma perché ha una pistola in mano?” Dragon ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 agosto 2022) Epic Games mette l’headshot in “Head-Cha-La”: il mondo dista per scontrarsi con le coloratissime sparatorie diSono settimane che se ne parla, e dopo tanti leak alla fine Epic Games l’ha ammesso: sì, è previsto l’sull’isola didei combattenti provenienti dal mondo di. Lo scontro a fuoco è previsto per martedì prossimo, 16 agosto. L’account social ufficiale è stato inequivocabile in merito: l’ultimo post sul profilo Twitter ha messo in mostra nientemeno che Shenron, il drago evocabile radunando le sette sfere. “Parla, di’ il tuo desiderio”, recita il tweet prima di lasciarci alla data. Del resto, dopo Superman ci voleva qualcun altro per cui chiedersi, “Ma perché ha una pistola in mano?”...

