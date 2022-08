Fontana conferma la sua ricandidatura in Lombardia: «Nessuna corsa per le politiche. Mi candido alle regionali per l’intero centrodestra» (Di venerdì 12 agosto 2022) Attilio Fontana, attuale presidente della regione Lombardia, ha confermato su Facebook che non si candiderà a queste elezioni politiche ma punterà alla riconferma alle elezioni regionali, previste tra sette mesi: «Mancano sette mesi alle elezioni in Lombardia alle quali mi candido per l’intero centrodestra per completare il lavoro di questa prima legislatura». Fontana ha spiegato che non potrebbe correre per una carica che sa già di non poter ricoprire: «Non si può pensare seriamente a correre per una elezione già sapendo che quel mandato non potrà essere onorato. Bisogna avere rispetto per cittadini e istituzioni». Nelle ultime settimane il nome di ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Attilio, attuale presidente della regione, hato su Facebook che non si candiderà a queste elezionima punterà alla rielezioni, previste tra sette mesi: «Mancano sette mesielezioni inquali miperper completare il lavoro di questa prima legislatura».ha spiegato che non potrebbe correre per una carica che sa già di non poter ricoprire: «Non si può pensare seriamente a correre per una elezione già sapendo che quel mandato non potrà essere onorato. Bisogna avere rispetto per cittadini e istituzioni». Nelle ultime settimane il nome di ...

