Fiorentina, Italiano: «C’è grande entusiasmo. Commisso mancava a tutti» (Di venerdì 12 agosto 2022) L’allenatore della Fiorentina Italiano ha parlato in vista dell’inizio della nuova stagione Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al profilo Tik Tok del club viola. RITORNO Commisso IN ITALIA – «Commisso mancava a tutti. Adesso restiamo uniti per la prima parte della stagione. Siamo felicissimi». SFIDA CON LA CREMONESE – «Prepariamo la prima partita di campionato dall’inizio della preparazione. La squadra sta bene. Le amichevoli ci hanno permesso di studiare alcune situazioni. Con le neopromosse le partite sono sempre dure, vanno affrontate con la giusta determinazione e attenzione». TWENTE – «Il Twente è una squadra forte e da temere, va preparata nel migliore dei modi. Dopo la Cremonese inizieremo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) L’allenatore dellaha parlato in vista dell’inizio della nuova stagione Vincenzo, allenatore della, ha rilasciato un’intervista al profilo Tik Tok del club viola. RITORNOIN ITALIA – «. Adesso restiamo uniti per la prima parte della stagione. Siamo felicissimi». SFIDA CON LA CREMONESE – «Prepariamo la prima partita di campionato dall’inizio della preparazione. La squadra sta bene. Le amichevoli ci hanno permesso di studiare alcune situazioni. Con le neopromosse le partite sono sempre dure, vanno affrontate con la giusta determinazione e attenzione». TWENTE – «Il Twente è una squadra forte e da temere, va preparata nel migliore dei modi. Dopo la Cremonese inizieremo ...

CalcioNews24 : #Italiano non vede l'ora che comincia la nuova stagione della #Fiorentina - FinallyAirone21 : ?? #LoCelso ha scelto definitivamente il #Villarreal. L'ex Tottenham é in volo verso la Spagna per le visite medich… - violanews : ?Vigilia di #FiorentinaCremonese per Vincenzo #Italiano????? - fiorentina_it : #Fiorentina, le parole di #Italiano in vista di #Cremonese e #Twente - infoitsport : Fiorentina, Bajrami e Lo Celso i jolly per completare il centrocampo di Italiano -