Fiorentina, concorrenza al Napoli per Barak: le ultime (Di venerdì 12 agosto 2022) La Fiorentina potrebbe duellare con il Napoli per Barak: i Viola avrebbero messo anche il centrocampista del Verona nel taccuino La Fiorentina potrebbe duellare con il Napoli per Barak: i Viola avrebbero messo anche il centrocampista del Verona nel taccuino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento sarebbe soltanto un'idea per Barone e Pradé, ma non è da escludere qualche contatto nei prossimi giorni. Barak preferirebbe la Champions, ma non direbbe no alla Conference. L'articolo proviene da Calcio News 24.

