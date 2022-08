“Fiamme nel mare dei vip”. 25 milioni di euro in fumo, tutti sorpresi a guardare lo yacht che brucia (Di venerdì 12 agosto 2022) Formentera, yacht da 25 milioni in Fiamme. Paura al largo delle coste della famosa isola spagnola delle Baleari, meta preferita di tanti vip. Nella giornata di ieri, giovedì 11 agosto, a Cala Saona il super yacht dell’imprenditore napoletano Paolo Scudieri è andato completamente distrutto a causa di un incendio. L’imbarcazione, “Aria SF”, da 45 metri e 25 milioni di euro, era stata varata ad aprile scorso e avrebbe dovuto partecipare ad una mostra nautica a Cannes. Era la prima – e a questo punto ultima – stagione dello yacht nel Mediterraneo. L’allarme, secondo il quotidiano “El Pais”, è stato lanciato intorno alle 17 di giovedì. Non sono note le cause dell’incendio. I membri dell’equipaggio, sette, e i nove passeggeri sono stati tutti portati in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Formentera,da 25in. Paura al largo delle coste della famosa isola spagnola delle Baleari, meta preferita di tanti vip. Nella giornata di ieri, giovedì 11 agosto, a Cala Saona il superdell’imprenditore napoletano Paolo Scudieri è andato completamente distrutto a causa di un incendio. L’imbarcazione, “Aria SF”, da 45 metri e 25di, era stata varata ad aprile scorso e avrebbe dovuto partecipare ad una mostra nautica a Cannes. Era la prima – e a questo punto ultima – stagione dellonel Mediterraneo. L’allarme, secondo il quotidiano “El Pais”, è stato lanciato intorno alle 17 di giovedì. Non sono note le cause dell’incendio. I membri dell’equipaggio, sette, e i nove passeggeri sono statiportati in ...

