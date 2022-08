Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada ‘Cecatiello Dance 2022’ | ecco Radio Company e altri dj set

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPaupisi (Bn) – Procedono senza sosta i preparativi per ildeidi– 49°Sagra del Cecatiello in programma dal 26 al 29 agosto a Paupisi, meraviglioso borgo ai piedi del Taburno. Un evento organizzato dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il patrocinio della Regione Campania, UniversitàStudi del Sannio, Gal Taburno, Coldiretti, Parco Regionale Taburno-Camposauro e Unpli Provinciale. E tra i tanti appuntamenti di questi quattro giorni non poteva mancare, come da tradizione, il momento: dalle ore 23:30, per tutte le sere, si alzerà il sipario su, con Dj set, per ballare con musica ...