‘Festa del Mare’ della Riviera Flegrea Domitia | NCCP in concerto

(Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGiugliano in Campania (Na) – Il valore del mare, il cibo mediterraneo, la nascita delle tartarughe, il ritmo e la non-violenza. È la FESTA del MARE di Varcaturo, che verrà celebrata domenica 14 agosto 2022 al Lido Varca d’Oro. Si inizia alle 20 e si finisce quando sarà già Ferragosto nella struttura balneare guidata dal manager Salvatore Trinchillo con la direzione artistica di Giulio Montella per Michelemmà Rewind. In collaborazione con Confcommercio CampaniaDomizia, Coldiretti – Impresa Pesca,Domizia e Associazione Domizia per raccontare “il processo di ripresa e crescita, l’espansione demografica e i fattori positivi del territorio detto– dichiara Trinchillo – e superare quelle ...

AlexBazzaro : Visti i personaggi che minacciano di emigrare in caso di vittoria del centrodestra, la festa potrebbe essere doppia. - marcotravaglio : La festa del Fatto Quotidiano torna in presenza! Vi aspettiamo dal 9 all'11 settembre a Roma, alla @casadeljazz per… - tigrelt : RT @fortnardelli: Il funzionario tedesco Stephen Kramer afferma che la carenza di gas e la crisi del costo della vita causeranno 'proteste… - ManuelaGiuliana : @Stronza Quando il giorno della festa del papà aveva detto facciamo gli auguri al papà di tutti gli italiani 'Silvi… - globalistIT : -

L'Eco di Bergamo

... condonando in tutto o in parte la pena, in occasione15 agosto, Unanazionale, che si tiene annualmente in memoria dell'indipendenza dal Giappone. Lee Jae - yong era stato condannato a ...'In concomitanza con ladella diocesi di Rossano - Cariati il Signore mi fa la grazia di ...presenza per un'esperienza alta di grazia al fine di invocare dal Signore quella speciale sapienza... È festa in alta quota: Fondazione della Comunità Bergamasca vi aspetta a Selvino