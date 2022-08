Ferragosto: storia e origini della festa più attesa dell’estate (Di venerdì 12 agosto 2022) Life&People.it Lo festeggiamo tutti, in quanto rappresenta il vero fulcro dell’estate. La vigilia, se si è soprattutto giovani, si trascorre in spiaggia, davanti a un falò, ad ammirare lo spettacolo dei giochi di fuoco. Il giorno dopo è un tripudio di socialità e di convivio, con pranzi e abbuffate di ogni tipo. Ma perché si celebra la festa del 15 agosto? Per un festeggiamento consapevole, ricordiamo la storia e le origini del Ferragosto. Perché “Ferragosto”? Come sappiamo, il 15 agosto sul calendario è segnato in rosso. Si tratta quindi di una festa Nazionale, derivata da una tradizione religiosa. In questa data si ricorda infatti l’assunzione al cielo di Maria che, dopo aver concluso la propria esperienza nella vita terrena, viene portata in paradiso diventando ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 12 agosto 2022) Life&People.it Lo festeggiamo tutti, in quanto rappresenta il vero fulcro. La vigilia, se si è soprattutto giovani, si trascorre in spiaggia, davanti a un falò, ad ammirare lo spettacolo dei giochi di fuoco. Il giorno dopo è un tripudio di socialità e di convivio, con pranzi e abbuffate di ogni tipo. Ma perché si celebra ladel 15 agosto? Per un festeggiamento consapevole, ricordiamo lae ledel. Perché “”? Come sappiamo, il 15 agosto sul calendario è segnato in rosso. Si tratta quindi di unaNazionale, derivata da una tradizione religiosa. In questa data si ricorda infatti l’assunzione al cielo di Maria che, dopo aver concluso la propria esperienza nella vita terrena, viene portata in paradiso diventando ...

