Ferragosto sicuro, Carabinieri al lavoro. (Di venerdì 12 agosto 2022) È scattato il dispositivo "Ferragosto sicuro", messo in atto dal Comando Provinciale di Avellino che ha disposto per l'intero periodo di riferimento, uno specifico piano di sicurezza per cittadini e ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 12 agosto 2022) È scattato il dispositivo "", messo in atto dal Comando Provinciale di Avellino che ha disposto per l'intero periodo di riferimento, uno specifico piano di sicurezza per cittadini e ...

GazzettAvellino : Ferragosto sicuro, Carabinieri al lavoro. - tvoggi : FERRAGOSTO SICURO, CONTROLLI RAFFORZATI IN SPIAGGIA, SULLE STRADE Controlli rafforzati in vista del Ferragosto, pot… - palermo24h : Mare Sicuro, la Guardia Costiera si mobilita per Ferragosto nelle coste trapanesi - GiornaleLORA : Ferragosto sicuro con la Guardia Costiera - ptvtelenostra : “FERRAGOSTO SICURO”: I CARABINIERI DI AVELLINO INTENSIFICANO I CONTROLLI - -