Fascismo | Liliana Segre scettica su Meloni | ' Tolga la fiamma dal logo del suo partito'

La senatrice a vita, Liliana Segre, ha rilasciato una nuova ed interessante intervista per 'Pagine Ebraiche'. La Segre ha fatto riferimento alle recenti dichiarazioni della leader di Fratelli d'Italia sulle responsabilità storiche del fascismo. "Nella mia vita ho sentito di tutto e di più, le parole pertanto non mi colpiscono più di un tanto. A Giorgia Meloni dico questo: inizi dal togliere la fiamma dal logo del suo partito". La senatrice a vita affida a Pagine ebraiche la sua posizione: "Partiamo dai fatti, non dalle parole e dalle ipotesi".