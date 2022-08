Famiglia rischia di annegare: quattro bagnini salvano tutti, uno è finito in ospedale (Di venerdì 12 agosto 2022) Salvataggio in spiaggia . Un'intera Famiglia inglese è stata salvata dai bagnini sulle spiagge del nord dell'Abruzzo, tra Alba Adriatica e Villa Rosa. A causa della forte Bora che sta soffiando sulla ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 agosto 2022) Salvataggio in spiaggia . Un'interainglese è stata salvata daisulle spiagge del nord dell'Abruzzo, tra Alba Adriatica e Villa Rosa. A causa della forte Bora che sta soffiando sulla ...

