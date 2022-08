"Facciamo chiarezza, cos'ha detto Berlusconi": Forza Italia asfalta con una frase tutta la sinistra (Di venerdì 12 agosto 2022) "Facciamo chiarezza: non c'è nessun attacco alla persona del presidente Sergio Mattarella": Forza Italia interviene sulle parole che Silvio Berlusconi ha pronunciato questa mattina durante un'intervista a Radio Capital. Parlando di una riforma cara al centrodestra, infatti, il Cav ha detto: "Se entrasse in vigore il presidenzialismo, Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo". Subito si è scatenato il caos, soprattutto a sinistra. "Il centrodestra ha inserito nel suo programma l'elezione diretta del presidente della Repubblica all'interno delle regole della Costituzione e dello stato democratico - chiariscono adesso gli azzurri -. Il fantomatico attacco a Mattarella per il quale si sta agitando la sinistra che non ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) ": non c'è nessun attacco alla persona del presidente Sergio Mattarella":interviene sulle parole che Silvioha pronunciato questa mattina durante un'intervista a Radio Capital. Parlando di una riforma cara al centrodestra, infatti, il Cav ha: "Se entrasse in vigore il presidenzialismo, Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo". Subito si è scatenato il caos, soprattutto a. "Il centrodestra ha inserito nel suo programma l'elezione diretta del presidente della Repubblica all'interno delle regole della Costituzione e dello stato democratico - chiariscono adesso gli azzurri -. Il fantomatico attacco a Mattarella per il quale si sta agitando lache non ha ...

