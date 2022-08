F Romano pubblica | L’Eintracht Frankfurt ha raggiunto un accordo con Éric Junior Ebimbe sulla persona…

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 12 agosto 2022)haunpersonale con, trattative in corso con il PSG. Anche Luca Pellegrini si unirà al. #Eintracht Pellegrini venerdì sarà a Francoforte per sottoporsi alle visite mediche e completare il trasferimento in prestito dalla Juve. — Fabrizio(@Fabrizio) 11 agosto 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.