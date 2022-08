Eurovision Song Contest 2023: ecco le sette città candidate per ospitare l’evento (Di venerdì 12 agosto 2022) ESC 2023 - Le sette città candidate Sono state annunciate le sette città che, tra venti candidate, BBC e EBU hanno selezionato come possibili ospitanti dell’Eurovision Song Contest 2023, che si terrà nel Regno Unito il prossimo mese di maggio. La shortlist comprende Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle e Sheffield. L’annuncio è arrivato su BBC Radio 2, durante il Zoe Ball Breakfast Show, ad opera del supervisore esecutivo dell’ESC Martin Österdahl, che ha spiegato quali sono stati i criteri adoperati per la valutazione ed ha annunciato che la decisione finale sulla città ospitante sarà presa soltanto in autunno. Tutte le città che si sono ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 agosto 2022) ESC- LeSono state annunciate leche, tra venti, BBC e EBU hanno selezionato come possibili ospitanti dell’, che si terrà nel Regno Unito il prossimo mese di maggio. La shortlist comprende Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle e Sheffield. L’annuncio è arrivato su BBC Radio 2, durante il Zoe Ball Breakfast Show, ad opera del supervisore esecutivo dell’ESC Martin Österdahl, che ha spiegato quali sono stati i criteri adoperati per la valutazione ed ha annunciato che la decisione finale sullaospitante sarà presa soltanto in autunno. Tutte leche si sono ...

trash_italiano : Londra non ospiterà l'Eurovision Song Contest 2023. Le città candidate sono: ? Glasgow ? Manchester ? Liverpool ? B… - milan_esc : RT @ESC_bot_: Aliona Moon - O Mie (Moldova) 2013 Eurovision Song Contest Official Video #Eurovision - ESC_bot_ : Aliona Moon - O Mie (Moldova) 2013 Eurovision Song Contest Official Video #Eurovision - benjamn_boliche : RT @trash_italiano: Londra non ospiterà l'Eurovision Song Contest 2023. Le città candidate sono: ? Glasgow ? Manchester ? Liverpool ? Birmi… - NevrOttico : @Takutakualb Io voto Calenda e Renzi all'Eurovision Song Contest che cantano per San Marino -