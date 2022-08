Europei Roma 2022, Panziera oro nei 200 dorso: “Bel regalo di compleanno. In casa è un’emozione unica” (Di venerdì 12 agosto 2022) “Il pubblico si è fatto sentire parecchio. E’ stato molto emozionante gareggiare in casa, è una grande soddisfazione. Mi sono fatta un bel regalo nel giorno del mio compleanno”. Così Margherita Panziera è intervenuta ai microfoni della nostra inviata dopo la medaglia d’oro conquistata nei 200 dorso femminili agli Europei di Roma 2022. “Mi aspettavo di fare questo tempo. Sono partita un po’ troppo tesa, volevo levarmi questa soddisfazione. Questo è il mio terzo oro consecutivo in un Europeo e sono veramente contenta” ha aggiunto l’azzurra. Margherita ha confermato che disputerà i 100 dorso, in programma martedì 16 agosto: “Li farò, cercherò di dare il mio meglio”. “Sott’acqua è difficile sentire il pubblico. Quando sono arrivata non ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) “Il pubblico si è fatto sentire parecchio. E’ stato molto emozionante gareggiare in, è una grande soddisfazione. Mi sono fatta un belnel giorno del mio”. Così Margheritaè intervenuta ai microfoni della nostra inviata dopo la medaglia d’oro conquistata nei 200femminili aglidi. “Mi aspettavo di fare questo tempo. Sono partita un po’ troppo tesa, volevo levarmi questa soddisfazione. Questo è il mio terzo oro consecutivo in un Europeo e sono veramente contenta” ha aggiunto l’azzurra. Margherita ha confermato che disputerà i 100, in programma martedì 16 agosto: “Li farò, cercherò di dare il mio meglio”. “Sott’acqua è difficile sentire il pubblico. Quando sono arrivata non ...

