Europei nuoto 2022, pioggia di medaglie per l’Italia (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – pioggia di medaglie per l’Italia agli Europei di nuoto 2022 in corso a Roma. Thomas Ceccon vince la medaglia d’oro nei 50 farfalla. Il 21enne veneto delle Fiamme Oro si impone con il tempo di 22?89 davanti al francese Maxime Grousset (22?97) e al portoghese Diogo Matos Ribeiro (23?07). Margherita Panziera si conferma nei 200 dorso. La 27enne veneta delle Fiamme Oro si impone con il tempo di 2’07?13 davanti alla britannica Katie Shanahan (2’09?26) e all’ungherese Dora Molnar (2’09?73). Doppietta azzurra nei 100 rana. Nicolò Martinenghi vince eguagliando il record italiano con il tempo di 58?26 e precedendo Federico Poggio (58?98). Bronzo al lituano Andrius Sidlauskas (59?50). In serata Simona Quadarella trionfa negli 800 stile libero. La 23enne romana conclude la sua ... Leggi su funweek (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) –diperaglidiin corso a Roma. Thomas Ceccon vince la medaglia d’oro nei 50 farfalla. Il 21enne veneto delle Fiamme Oro si impone con il tempo di 22?89 davanti al francese Maxime Grousset (22?97) e al portoghese Diogo Matos Ribeiro (23?07). Margherita Panziera si conferma nei 200 dorso. La 27enne veneta delle Fiamme Oro si impone con il tempo di 2’07?13 davanti alla britannica Katie Shanahan (2’09?26) e all’ungherese Dora Molnar (2’09?73). Doppietta azzurra nei 100 rana. Nicolò Martinenghi vince eguagliando il record italiano con il tempo di 58?26 e precedendo Federico Poggio (58?98). Bronzo al lituano Andrius Sidlauskas (59?50). In serata Simona Quadarella trionfa negli 800 stile libero. La 23enne romana conclude la sua ...

Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fer… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, oro anche per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Medaglia d'argento Maxime Grousset e bronzo per Diog… - Peraspe1960 : RT @AlbertoSomma4: Pure l'anticiclone dall'Ucraina... Non bastava la medaglia d'oro agli Europei nel nuoto sincronizzato, adesso anche ques… - iirpo : RT @Corriere: Europei di nuoto, le medaglie di oggi: Popovici record del mondo nei 100 stile, Miressi bronzo -