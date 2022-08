Europei di nuoto | trionfo di Margherita Panziera Vince la medaglia d’oro nei 200 dorso

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 agosto 2022) Nuovo oro per l’Italia aglididi Roma.ha vinto la gara dei 200con un tempo di 2:07:13, argento per Katie Shanahan e bronzo per Dora Molnar. Classe 1995,ha conquistato il quinto oro per la squadra italiana in questa competizione, dopo quello di Giorgio Minisini nel sincro solo tecnico maschile, quello di Alberto Razzetti nei 400 misti, quello di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e quello di Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Nata a Montebelluna, in provincia di Trevisosi conferma l’atleta più forte agliin questa disciplina: sono suoi anche gli ori deglidi Glasgow nel 2018 e di Budapest nel 2020. su Open Leggi anche:di ...